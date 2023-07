Tour de France. Un Français remporte la deuxième étape !

Il l'a fait ! Le coureur français Victor Lafay a remporté la deuxième étape du Tour de France ce dimanche 2 juillet à Saint Sébastien en Espagne. Après une course de 209 km - la plus longue de cette édition 2023 - le coureur de l'équipe Cofidis s'est envolé à un kilomètre de l'arrivée pour s'imposer au sprint devant le Belge Wout van Aert et le Slovène Tadej Pogačar.

Le fin de 15 ans de disette pour Cofidis

"Dans les derniers mètres, je regardais mon compteur, je voyais 500 mètres, 400 mètres, je me disais "je vais forcément me faire rattraper à 50 mètres". C'est un truc de malade !" s'est-il exprimé à la sortie de son exploit.

Cela faisait 15 ans que l'équipe Codifis n'avait pas remporté une étape de la Grande Boucle, depuis Sylvain Chavanel en 2008. L'année dernière, il a fallu attendre la 19ème étape pour voir une victoire française. Christophe Laborde avait signé une victoire sous les couleurs de l'équipe Jumbo.

🔈Hear from @VictorLafay, after his 1 KM masterclass!



🔈Écoutez ce que @VictorLafay a à dire après son coup du kilomètre !#TDF2023 pic.twitter.com/uWGTzI1sTH — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2023

Son coéquipier, le Normand Guilaume Martin est arrivé à la 29ème position.