Caen. Il vole pour 50 000 euros de tickets à gratter et de tabac à son patron

Fin 2021, le patron d'un bureau de tabac caennais remarque des différences entre les stocks réels et comptables de son établissement. En septembre 2022, après un cambriolage, il décide de mettre des caméras de surveillance. Sur les vidéos, il constate que c'est son employé qui prend des poignées de jeux à gratter, se sert gratuitement de paquets de cigarettes et n'hésite pas à boire une dizaine de bières par jour.

Un habitué du fait

Le patron porte plainte et les policiers commencent une enquête. Ils se renseignent, et s'aperçoivent que l'homme avait déjà été soupçonné de vol par ses précédents employeurs. Aucune plainte n'avait cependant été faite, l'homme avait démissionné.

Interrogé au tribunal de la Presqu'île de Caen jeudi 29 juin, il reconnaît aussitôt les faits au bar-tabac et dit avoir profité impunément de la confiance du gérant. À la barre, il avoue être addict aux jeux de grattage depuis des années. La victime, présente également, exprime sa grande déception car "nous avions un très bon contact, cela fait d'autant plus mal".

Près de 50 000 euros de vol

De plus, la situation financière de son entreprise est catastrophique suite à cette malhonnêteté. Il y a un manque de 49 941,45 euros dans la comptabilité. Il voit aussi un psychologue. Lors des plaidoiries, l'avocat de la partie civile explique que la victime est en pleine déprime depuis les faits. La procureure se dit interloquée par la quantité de jeux à gratter dérobés et le nombre de bières bues par jour. Pour la défense, le prévenu, âgé de 33 ans, accro à ces jeux depuis très jeune, est en complète rupture avec ses addictions depuis janvier.

Après délibéré, l'homme est condamné à 4 mois de prison assortis d'un sursis probatoire de 2 ans, d'une obligation de soin pour son addiction aux jeux et à l'alcool, et une obligation de travail ou de formation. Il devra verser 127 euros de frais de procédure, 49 941,45 euros à sa victime pour préjudice matériel, ainsi que 2 000 euros pour préjudice moral et frais d'avocat.