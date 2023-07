Elbeuf. Mort de Nahel : un jeune homme a-t-il été grièvement blessé lors des émeutes ?

Dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet, de nombreuses émeutes se sont succédées dans l'agglomération de Rouen. Selon le procureur de la République de Rouen Frédéric Teillet, "il a été fait état sur les réseaux sociaux d'une blessure grave voire du décès d'un jeune homme à Elbeuf et de l'implication des forces de l'ordre dans ces faits".

"J'ai ordonné une enquête confiée à la sûreté départementale de Rouen"

À la suite de ces informations qui circulent depuis ce matin sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, le procureur de la République de Rouen a "ordonné une enquête confiée à la sûreté départementale de Rouen". Selon Frédéric Teillet, il résulte des investigations, et notamment des déclarations que l'intéressé aurait faites aux sapeurs-pompiers intervenus sur les lieux, et d'un témoin l'ayant secouru, "que ce jeune homme de 25 ans environ, accompagné d'un ami, aurait été pris à partie et agressé par un autre groupe de jeunes armés de barres de fer ou de battes de baseball".

"Pompiers comme témoins confirment qu'aucune intervention des forces de l'ordre n'était en cours sur ce secteur"

Par ailleurs, "pompiers comme témoins confirment qu'aucune intervention des forces de l'ordre n'était en cours sur ce secteur à ce moment", poursuit-il. Des investigations sont en cours afin d'identifier et d'interpeller les auteurs de cette agression. "À ce jour, il n'a été porté à ma connaissance aucune blessure qui aurait pu être provoquée par une intervention des forces de l'ordre dans le cadre du maintien de l'ordre rendu nécessaire par ces évènements", conclut Frédéric Teillet.