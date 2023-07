Football. Les joueurs du Stade Malherbe de retour à l'entraînement pour la première avec Furlan

Les entraînements ont repris sur les terrains du Stade Malherbe de Caen. À 10 h 30 ce samedi 1er juillet, un groupe de 25 joueurs a pris place, sous les yeux d'une centaine de supporters. Jean-Marc Furlan, tout fraîchement arrivé du côté de Venoix a dirigé la séance où les deux nouvelles recrues Valentin Henry et Syam Ben Youssef ont participé.

Les internationaux au repos

Le groupe était presque au complet : à l'appel, il ne manquait que les internationaux : Anthony Mandréa, Yannis Clémentia, Ali Abdi, Iyad Mohamed et Andréas Hountondji qui rejoindront le groupe à l'occasion du stage à Deauville mercredi 5 juillet. Les joueurs qui étaient en prêt la saison dernière étaient également présents lors de cette reprise. Alexandre Mendy et Norman Bassette, tantôt annoncés sur le départ, étaient tous deux souriants et en forme pour ce premier entraînement de la saison.

"Il va falloir travailler le jeu défensif"

Jean-Marc Furlan a été très clair : pour lui, il va falloir impérativement travailler la défense. "L'année dernière, cette équipe avait un jeu offensif de très bonne qualité. En revanche, ce sur quoi il va falloir travailler, c'est le jeu défensif. Il y a eu beaucoup de buts encaissés", précise-t-il. Les deux premières recrues de cette nouvelle saison montrent bien les volontés de renforcer le secteur défensif. Syam Ben Youssef, défenseur central et international tunisien, revient sur un terrain qu'il a déjà connu entre 2015 et 2017. Il faisait partie du groupe qui a fini 7e de Ligue 1 lors de la saison 2015-2016.

Valentin Henry, l'autre arrivée de ce début de saison, connaît bien le nouveau coach normand puisqu'ils se sont côtoyés à Brest. "On a eu une longue discussion à l'époque où j'étais un joueur excentré. Il m'a dit que si je voulais faire une carrière et être dans la longévité, il fallait que je me repositionne plus bas. De plus, vu le poste latéral moderne actuel, ça me convient parfaitement. Il m'a formé, à moi de lui rendre la monnaie aujourd'hui", confie le nouvel arrière droit caennais.

Jean-Marc Furlan pourra s'appuyer sur une équipe familière de la Normandie. Patrice Sauvaget et Serge Le Dizet, qui ont rejoint le club avec Stéphane Moulin, continueront à travailler à ses côtés. De plus, Eddy Costil et Benoît Pickeu, qui étaient également présents la saison dernière, poursuivent l'aventure.