Seine-Maritime. Mort de Nahel : Quarante personnes interpellées pour des actes de violence

"De nouveaux épisodes de violence sont survenus dans la nuit de vendredi 30 juin à samedi 1er juillet dans les agglomérations de Rouen et du Havre", c'est ce que vient d'annoncer la préfecture de Seine-Maritime samedi 1er juillet dans un communiqué. Au total, près de 280 policiers et gendarmes ainsi que 360 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

"Un bilan moins lourd que la nuit précédente"

Le bilan a été "moins lourd que la nuit précédente", déclare la préfecture seinomarine. Un policier a été blessé dans une chute, lors d'une intervention à Fécamp. Dans l'agglomération de Rouen, des locaux ont été endommagés à la suite de propagation de feux de poubelle. À Saint-Étienne-du-Rouvray, un local technique du collège Pablo-Picasso a été incendié entraînant des dégâts sur 20 m² et une vingtaine de véhicules ont été incendiés.

Cette nuit, le collège Pablo-Picasso de Saint-Etienne-du-Rouvray a été attaqué et en partie incendié.



Je dénonce cette violence qui ne résout définitivement rien et pénalise d'abord les habitants et les enfants du quartier. Le collège sera fermé la semaine prochaine. 1/2 pic.twitter.com/d22qvm9UOG — Bertrand Bellanger (@BBellanger76) July 1, 2023

Des pillages à Rouen, Canteleu et Elbeuf

Dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet, "on relève à nouveau des scènes de pillages à Rouen, Canteleu et Elbeuf", assure la préfecture. Dans l'agglomération du Havre, la situation a été globalement plus calme. Quarante personnes auteurs d'actes de violences ont été interpellées notamment à proximité des lieux de pillages.

Le préfet de la Seine-Maritime souligne "l'action efficace des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers qui interviennent dans des conditions difficiles pour faire face à des comportements qui n'ont plus rien à voir avec l'expression d'une émotion". Ce que l'on sait pour l'instant c'est que "de nombreuses interpellations" ont été recensées mais on ne connaît pas encore les chiffres.