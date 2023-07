Normandie. Près de 800 jeunes petits chanteurs à découvrir en concert

Présents dans toute la France, les chœurs de Fédération Française des petits chanteurs "Pueri Cantores" se réuniront en Normandie du samedi 8 au mercredi 12 juillet pour leur congrès national 2023. Près de 800 enfants et adolescents seront présents pour l'occasion et officieront lors de deux messes, pour l'ouverture officielle du Congrès le dimanche 9 juillet à la Basilique Notre-Dame à Pontmain (Mayenne) à 13 h 30 et sa conclusion le mercredi 12 juillet à 15 heures à la Basilique Sainte Thérèse de Lisieux.

Entre-temps, les petits chanteurs se sépareront pour couvrir une grande partie du territoire normand. Ils se produiront ainsi lors de six concerts : à Caen par deux fois, les samedis 8 à 20 h 30 et lundi 10 juillet à 21 heures à l'église Saint Pierre ; le lundi 10 juillet, ils seront également à Lisieux, avec trois représentations, à 18 h 30 et 21 heures à la Crypte de la Basilique Sainte Thérèse et à 21 heures à la Cathédrale Saint Pierre, et à Pont-l'Evêque à l'église Saint-Michel à 20 h 30 ; enfin, ils seront à Bayeux le mardi 11 juillet pour le festival des Chœurs d'enfants avec des concerts dans toute la ville de 18 heures à 21 h 30. Au programme, de la musique sacrée, mais également du registre profane et populaire.