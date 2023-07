Caen. Cette année, Éclat(s) de rue invite à "être porté par des voyages"

Trois, deux, un… À Caen, la saison des arts de rue ne va pas tarder à commencer. Entre le vendredi 7 juillet et le samedi 26 août, les spectacles de cette édition d'Éclat(s) de rue prendront vie autour d'un fil rouge : "être porté par des voyages". Au total, des dizaines de spectacles gratuits vont être joués dans l'espace public.

Un des temps forts de cet événement artistique sera évidemment la soirée d'ouverture à la Guérinière, place Sully, où les arts du cirque seront à l'honneur. À 18 heures, la compagnie Amoukanama emmènera le public pour une grande pièce acrobatique, "Fa", à la croisée de l'Afrique et du monde occidental. À 19 heures, vous pourrez rejoindre le collectif Tripotes la Compagnie pour un spectacle de cirque ludique. Enfin, à 20 heures, place aux acrobaties et aux voyages ! La compagnie XY composera avec le vertige "qui, dans la délicatesse du silence et la bienveillance des gestes, fait mesurer la pesanteur des choses".

Pratique. Éclat(s) de rue : du vendredi 7 juillet au samedi 26 août, à Caen.