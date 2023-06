Le Havre. Violences urbaines : le tram à l'arrêt

En raison des incidents survenus dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin au Havre, à la suite de la mort de Nahel, le réseau des transports en commun Lia est perturbé. Des feux ont été allumés sur les voies du tramway. Les infrastructures doivent être vérifiées.

Les lignes de tramway A et B sont interrompues, jusqu'à nouvel ordre. Des bus de substitution sont mis en place. Les arrêts de substitution sont situés au plus proche des stations du tram. Les trajets des navettes de substitution vont de Grand Hameau jusqu'à l'hôtel de Ville (par la Place Jenner) et du Pré Fleuri jusqu'à hôtel de Ville (par la Place Jenner).

La ligne de bus n° 6 est déviée au niveau du Bois de Bléville. Les autres lignes circulent normalement.

L'état du trafic est mis à jour régulièrement sur transports-lia.fr.