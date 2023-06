Dieppe. La police interpelle un dealer et perquisitionne son domicile

Faits Divers. Vers 19 h 30 lundi 26 juin, deux hommes de 24 ans et une femme de 28 ans ont été interpellés et placés en garde à vue à Dieppe. Après une perquisition, les policiers ont retrouvé 150 grammes de résine de cannabis, 15 grammes de cocaïne et 12 montres.