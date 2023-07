Bonne table à Rouen. Le Théâtre, une brasserie artisanale française

Le Théâtre est l'une des adresses appréciées des Rouennais. De nombreux habitués viennent y déjeuner. Et on comprend vite pourquoi. Dès l'entrée, on plonge dans un décor beige et marron au style de la Grande Époque, où des banquettes et des miroirs habillent la pièce. L'ambiance y est chaleureuse et familiale. Au menu, une salade de tomates et des œufs mayonnaise font partie des entrées. En plat, on retrouve des pâtes au saumon, des steaks tartare de 180 grammes servis avec une garniture au choix comme des frites ou de la ratatouille. En dessert, les classiques de la pâtisserie françaises sont à l'honneur comme la tarte aux pommes, la mousse au chocolat ou la crème brûlée. Pour le déjeuner, plusieurs formules sont à la carte : entrée, plat, café ou plat, dessert, café à 16,80 euros ou entrée, plat, dessert, café à 22 euros.

Un très bon rapport

qualité, quantité, prix

Lors de ma venue, le plat du jour, des tomates farcies accompagnées de ratatouille, a été victime de son succès, alors je me suis rabattue sur le croque-monsieur au saumon accompagné de ses frites maison et d'une salade iceberg pour 11,50 euros. Un très bon rapport qualité, quantité, prix.

Croque-monsieur au saumon, frites et salade

En dessert, j'avais envie de fraîcheur, alors j'ai opté pour des fraises à la chantilly pour 6,40 euros. Un prix justifié au vu de la généreuse coupelle. L'addition est plutôt raisonnable, elle s'élève à 17,90 euros. Depuis 2015, Corinne et Denis Uger sont aux manettes de l'établissement. "Nous avons surtout une clientèle d'habitués, mais peu de jeunes", confie Corinne Uger. "On propose une cuisine française traditionnelle. Il y a toujours une volaille à la crème, Normandie oblige, assure-t-elle. Nous faisons aussi des burgers, mais avec des steaks de 180 g, ce sont des plats conséquents". L'hiver, Le Théâtre mise sur les tartiflettes et autres plats en sauce et, l'été, sur des salades.

Pratique. 84 rue du Général-Leclerc à Rouen. Ouvert du lundi au samedi. Tel. 02 35 71 07 66.