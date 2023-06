Bessin. Sur la plage, les collégiens s'entraînent au sauvetage côtier pour finir l'année

Avec près de 300 collégiens du Calvados présents sur sa plage ce mercredi 28 juin, la commune d'Asnelles était en proie à une animation peu habituelle. Venus pour la plupart du bocage virois ou du Bessin, ils profitaient des activités proposées par l'UNSS (Union nationale du sport scolaire) du département. Nom de l'événement, coorganisé par le Département : "100 % plage, mer et vent".

Pour les élèves sportifs, c'était l'occasion de terminer l'année scolaire par un peu de détente, au lendemain des épreuves du brevet. Au programme, du catamaran, du kayak, du paddle… Le tout au milieu des vestiges du port artificiel d'Arromanches, tout proche. Des activités de loisirs donc, mais aussi d'autres plus techniques, comme une initiation au sauvetage côtier.

Une démonstration de sauvetage par les élèves

Le temps d'une demi-journée, les élèves de la section sportive sauvetage sont devenus animateurs auprès d'élèves qui ont le même âge qu'eux. Mathilda Flocher est en classe de quatrième au collège Stephen-Hawking de Fleury-sur-Orne. Elle explique : "Aujourd'hui, on montre aux autres élèves membres de l'UNSS comment se passe le sauvetage côtier. On leur montre notre matériel et comment on s'en sert." Dans leur attirail, une planche pour se déplacer jusqu'aux victimes et une bouée tube, placée autour du torse des nageurs en difficulté.

La démonstration est complétée par une épreuve de "beach flag". Les participants sont allongés sur le sable et doivent courir pour attraper un drapeau lorsqu'ils en reçoivent l'ordre. Deux subtilités : il y a un drapeau de moins que le nombre de participants, et il ne faut pas se tromper d'action quand on en entend les ordres. Zaleko Pedoja, également en section sauvetage côtier, détaille ces "commandements", comme ils sont appelés dans le jargon des sauveteurs : "en position, tête basse, et hop !" pour qu'ils prennent leur impulsion.

Trois cents collégiens du Calvados ont profité des sports et des activités proposés par l'UNSS sur la plage d'Asnelles ce mercredi après-midi. - Louis Grignard

Marina Olivier, référente sports de nature du Département du Calvados, explique : "On veut que les jeunes s'approprient le littoral et on encourage leurs pratiques sportives pour qu'elles deviennent des dynamiques de vie." Le directeur départemental UNSS du Calvados, Loïc Marie ajoute : "L'objectif, c'est d'amener des élèves à la pratique nautique et de plage pour des populations qui sont assez éloignées de ce territoire-là."

Pour lui, les professeurs qui organisent l'événement sont aussi des "fabricants de souvenirs pour la scolarité des enfants" en cette fin d'année scolaire. Les rires des collégiens laissent penser que, malgré la météo changeante, ils en gardent de bons souvenirs.