Calvados. Anna Moulhiac guide les touristes sur les plages du débarquement 

Pendant l'été, il y a ceux qui profitent des vacances pour se balader sur le littoral et il y a ceux qui travaillent au service des vacanciers, comme Anna Moulhiac. À seulement 25 ans, elle guide les touristes français mais aussi étrangers sur les sites du Débarquement, de la Pointe du Hoc jusqu'au cimetière américain de Colleville, en passant par Omaha Beach. "Mon père est un grand fan de la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu énormément de livres et vu des films d'archives sur le sujet depuis que je suis toute petite", explique la jeune femme, Normande d'adoption. Cela a suffi à créer le déclic, si bien qu'elle a suivi des études de guide conférencière.

Transmission, partage et émotions

"Je voulais allier les langues et l'histoire", continue-t-elle. C'est après un stage de quatre mois en 2022 qu'elle a intégré les équipes du Mémorial de Caen, comme guide médiatrice, en février dernier. Elle prend un malin plaisir à accompagner les touristes sur les traces de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. "C'est un moment de partage et de réflexion. J'aime bien transmettre la mémoire et voir la réaction des visiteurs", sourit celle qui s'apprête à emmener un groupe de touristes américains sur les plages de Normandie, un an avant le 80e anniversaire du D-Day. Pendant cinq heures, elle accompagne aussi bien des groupes d'enfants que d'adultes. Si tout est bien au clair dans sa tête, quitte à apprendre par cœur parfois, elle se doit de s'adapter à son public, en anglais et en français. "Les enfants posent des questions innocentes. Ils essaient de comprendre le pourquoi du comment. Les adultes sont plus dans l'émotion. Ils essaient de comprendre comment les gens ont vécu cette guerre."

Le départ de la visite se fait du Mémorial de Caen. Le transport vers les plages est assuré en minivan.

Ce qu'elle craint, c'est de rester bouche bée face à une question d'un visiteur. Force est de constater que c'est déjà arrivé lors des premiers circuits guidés qu'elle a effectués. "On m'avait posé une question très précise sur un aspect militaire et j'ignorais la réponse", glisse la passionnée avec beaucoup d'autodérision. Autre anecdote qui prête à sourire : "On m'a déjà demandé si la plage d'Omaha Beach était hantée de tous ces soldats." Anne Moulhiac en est à ses débuts. Mais, malgré sa jeune expérience, l'histoire du Débarquement en Normandie n'a presque plus de secrets pour elle. Elle prend son rôle très au sérieux. "Il faut toujours être à l'écoute du visiteur. C'est un métier très humain, on a aussi notre part d'émotion, note-t-elle avant de conclure. Il faut montrer que l'on est passionné. Quelqu'un de passionné est passionnant !"

Les visites guidées sur les plages du Débarquement sont organisées tous les jours au départ du Mémorial de Caen à 13 heures. Les visiteurs sont conduits en minivan. Tarifs : entre 119 et 179 €. Réservation obligatoire sur billetterie-memorial.fr.