Mort de Nahel. Émeutes urbaines : de nombreuses tensions avec la police dans l'Eure

La nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin a été particulièrement agitée par des tensions dans plusieurs villes de l'Eure. La mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre mardi 27 juin a suscité la colère dans tout le pays.

À Évreux (dans les quartiers de la Madeleine et de Netreville), à Vernon dans le quartier des Boutardes ou encore à Louviers (dans le quartier des Acacias), "de nombreux feux de poubelles simultanés ont été déclarés" a annoncé la préfecture de l'Eure dans un communiqué.

Des bâtiments pris pour cible à Évreux et Val-de-Reuil

Les bâtiments de la communauté d'agglomération d'Évreux Portes de Normandie ont été pris pour cible, "la porte d'entrée a été fracturée et six véhicules ont été brûlés à proximité", rapporte la préfecture, qui souligne aussi que l'école primaire Jules Michelet de la Madeleine a été touchée par "des jets d'engins incendiaires".

Le commissariat de police de Val-de-Reuil "a fait l'objet d'attaques par un groupe de plusieurs dizaines d'individus armés de mortiers d'artifice", a aussi fait savoir la préfecture de l'Eure.

Des tensions avec la police

Des heurts ont eu lieu à Vernon, où la police a été prise en "embuscade" par des individus et s'est vue jeter des pavés, tandis que la préfecture rapporte aussi plusieurs "diversions" et "appels malveillants".

"Sur la mort brutale d'un jeune de Nanterre mardi dernier, toute la lumière doit être faite et je fais confiance à la justice pour établir les faits et les responsabilités", a exprimé Guy Lefrand, le maire d'Évreux. "Je pense d'abord à ma ville et à mes concitoyens, en premier lieu à ceux du quartier de La Madeleine, témoins et victimes de scènes de guérilla urbaine dans leur quartier, où ils n'aspirent qu'à une chose, vivre en paix et en sécurité", a-t-il poursuivi.

Les effectifs étaient renforcés et devraient le rester pour la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin. Par ailleurs, la vente de mortiers d'artifices et de produits explosifs incendiaires a été interdite par des arrêtés préfectoraux.