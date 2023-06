Granville. Urban Trail : des perturbations sur la circulation et le stationnement

La troisième édition de la Granvillaise Urban Trail se tient vendredi 30 juin, à Granville. Elle va entraîner des perturbations sur la circulation dans la cité corsaire.

Afin d'assurer la sécurité des 1 600 participants de cette course, lorsqu'ils traverseront notamment des carrefours, la Ville de Granville modifie temporairement le stationnement et la circulation de plusieurs voies.

Le premier départ sera donné à 18 heures, pour les enfants de 7 à 9 ans, et le dernier 20 h 30, pour les adultes, sur le cours Jonville. Ce dernier, ainsi que les rues Lecampion (tronçon compris entre la rue Saintonge et la rue Paul-Poirier), Clément-Desmaisons, Sainte-Geneviève (au carrefour avec la rue Saint-Gaud) et Cambernon (au niveau du pont-levis), seront fermés de 14 heures à minuit.

Le stationnement sera interdit de 7 heures à minuit :

• Cours Jonville,

• Contre-allée de la place du Général de Gaulle,

• Rue du Docteur-Letourneur : tronçon compris entre la rue Paul-Poirier et la rue Ernest-Lefrant,

• Parkings n° 1 et n° 2 du Cours Jonville,

• Au n° 42, rue Saint-Gaud (sur le parking au niveau de l'escalier venant de la Roche Gautier),

• Au n° 52 Bis, rue Notre-Dame,

• Au n° 664, avenue des Vendéens.

Quelques perturbations, telles que des interruptions momentanées de la circulation, sont également à prévoir :

• Rue Couraye

• Quartier Jean Jaurés

• Quartier des Prairies

• Quartier Saint-Paul

• Quartier La Crête

• Quartier d'Hacqueville

• Boulevard des Amiraux Granvillais

• Centre-Ville

• Quartier du Roc

• Quartier de la Haute Ville

• Plat-Gousset

• Jardin Christian Dior

• Quartier du Lude

• Val-ès-Fleurs

• Arrivée Cours Jonville