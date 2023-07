Elbeuf. Avec son association Renaître la recyclerie, Coralie Flahaut mise sur le réemploi

En décembre dernier, Coralie Flahaut a fait partie des huit lauréats du concours Créactifs avec son projet Renaître la recyclerie. Organisé par la Métropole Rouen Normandie, ce concours met l'innovation et l'audace à l'honneur. Les membres du jury ont ainsi attribué à Coralie Flahaut le deuxième prix, incluant 5 000 euros de la Métropole, 2 500 euros de prime complémentaire Quartier prioritaire de la Ville et 1 000 euros de prime Transition sociale et écologique. Ces aides ont permis à la jeune femme d'ouvrir officiellement, le 22 avril dernier, le local de son association Renaître la recyclerie, au 51 rue Jean-Jaurès à Elbeuf.

"C'est une recyclerie spécialisée dans l'enfance et la maternité", explique Coralie Flahaut, présidente de la structure. "On fait de la collecte, du tri, de la revalorisation d'articles pour enfants, du réemploi et de l'upcycling", ajoute-t-elle. Cela consiste à "transformer complètement un objet dédié à être détruit, en récupérant par exemple des boutons ou des tissus pour en faire des ateliers créatifs". La structure propose tout un tas d'objets comme "du prêt-à-porter, des vêtements de la taille naissance à 14 ans ainsi que des vêtements de grossesse et d'allaitement, des jeux, des jouets et des livres éducatifs". Du matériel de puériculture tels que des transats pour bébé et des biberons sont aussi vendus, de même que des équipements sportifs à destination des jeunes. "On a lancé une campagne de collecte spéciale sport, de mai jusqu'à juillet. Cela permettra aussi d'organiser une vente solidaire fin août", indique la trentenaire.

Des ateliers sur la parentalité

"Si l'article est neuf, on déduit 60 % du prix initial et, s'il l'est un peu moins, on déduit encore. L'objectif, c'est de rester attractif par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans le commerce", affirme la présidente de l'association. Afin de s'assurer du juste prix, "on fait beaucoup de veilles pour connaître la valeur de chaque chose et on essaie de fixer un prix un peu plus bas". La particularité de l'association, c'est qu'elle établit une fourchette de prix par taille, notamment au niveau des vêtements. "On a fait des grilles. De la naissance à 3 ans, c'est 2 euros pièce et de 4 ans à 9 ans, c'est 2,50 euros", confie-t-elle. Elle propose également des ventes au kilo. Au cœur de son local elbeuvien, Coralie Flahaut propose aussi des ateliers sur la parentalité, pour parler "d'éducation, de séparation parents-enfants ou de l'adolescence", énumère-t-elle.