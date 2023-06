Condé-sur-Vire. La voiture percute un poteau et finit sur le toit : deux blessés dont un grave

Les faits se sont produits mercredi 28 juin vers 16 h 30, route de Giéville (D86) à Condé-sur-Vire. Pour une raison indéterminée, le conducteur d'une voiture, avec deux passagers à bord, a perdu le contrôle de son véhicule. Ce dernier a percuté un poteau téléphonique avant de finir sur le toit.

Intervention de l'hélicoptère

Deux personnes ont été blessées. Un adolescent de 16 ans se trouve dans un état grave, il a dû être transporté au CHU de Caen. Un jeune homme, âgé lui de 19 ans, légèrement blessé, a été emmené à l'hôpital Mémorial à Saint-Lô. Un autre homme, âgé de 38 ans, est indemne. D'importants moyens de secours ont été engagés : 18 sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Torigni-sur-Vire, Tessy-sur-Vire et Saint-Lô, une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de la Manche, ainsi que l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 50. La gendarmerie et le service des routes du Conseil départemental de la Manche ont aussi été mobilisés. La circulation a été coupée pendant l'intervention des secours.