Transports en commun. Un ticket unique pour toute la Normandie

Plus besoin d'acheter des tickets à chaque fois que vous empruntez un transport en commun en Normandie. En s'associant avec Fairtiq, Atoumod, le Syndicat mixte de la région, lance le ticket unique pour l'ensemble des réseaux. Tout est fonctionnel depuis ce mercredi 28 juin, mais uniquement sur des secteurs bien précis.

Le Havre et Caen

Pour le moment, Fairtiq ne fonctionne en Normandie que sur le réseau Twisto de Caen la Mer, LiA de Le Havre Seine Métropole, le réseau Nomad Car liant les deux villes, ainsi que Nomad Train sur les liaisons ferroviaires internes aux deux communautés urbaines (entre Caen et Bretteville-Norey et entre Le Havre et Rolleville). Le principe est simple : vous pouvez rejoindre Caen et Le Havre en ne sortant que deux fois votre téléphone. Comment ça marche ? Exemple.

Vous montez dans le train direction Caen, à la gare de Breteville-Norrey. Vous sortez alors votre téléphone et vous "swipez" (balayez vers le côté) dans l'application, pour signaler le début de votre voyage. Vous descendez ensuite à la gare routière de Caen pour emprunter un car direction Le Havre puis, une fois arrivé en Seine-Maritime, vous montez dans le tramway. Vous n'avez besoin de rien faire jusqu'à avoir atteint la destination finale. Là, vous reprenez votre téléphone et répétez le même geste, un swipe pour signaler cette fois-ci la fin du trajet. Voilà, le tour est joué.

Une application intelligente

Grâce à la géolocalisation, Fairtiq, déjà présent en Allemagne ou au Danemark par exemple, saura quels transports en commun vous avez empruntés, et s'occupera de calculer pour vous le prix final, qui vous sera débité à la fin du mois. "L'application nous facture le meilleur prix possible, en fonction de votre âge par exemple, puisqu'il vous faudra au préalable rentrer votre profil ainsi que vos coordonnées bancaires. Elle est aussi capable de vous plafonner au forfait jour si vous empruntez plusieurs fois le même réseau dans la journée", explique Jean-Baptiste Gastinne, président d'Atoumod et vice-président de la Région en charge des transports.

Le post-paiement est une manière de faciliter l'usage des réseaux par les habitants, mais aussi de simplifier la vie des touristes, qui peuvent parfois être perdus face à tant de moyens de transport différents. Pour l'instant, il s'agit d'une phase d'expérimentation, d'où le déploiement dans une zone restreinte de la région. "La zone entre Caen et Le Havre permet de mettre à contribution toutes les mobilités différentes : le train, le bus urbain, le tramway et l'autocar", justifie l'élu.

Une extension déjà prévue ?

"L'objectif, à terme, est de déployer l'application dans toute la région, et d'impliquer toutes les autorités organisatrices de mobilités", affirme Jean-Baptiste Gastinne. L'idée, dans le futur, pourrait être d'intégrer pleinement le réseau SNCF. Autres projets, inclure les abonnements dans le calcul ou faire fusionner l'application Fairtiq et Atoumod pour plus de praticité, par exemple. L'investissement de la Région, pour le déploiement total du système, se chiffre à 75 000 €.