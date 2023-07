Cyclisme. Matîs Louvel au Tour de France

Matîs Louvel, coureur rouennais de la Team Arkea Samsic, va participer pour la seconde fois au Tour de France. Né à Mont-Saint-Aignan, il est aujourd'hui âgé de 23 ans. Il participera à cette compétition aux côtés de sept autres coureurs de sa team : Warren Barguil, Anthony Delaplace, Luca Mozzato, Jenthe Biersmans, Simon Guglielmi, Clément Champoussin et Laurent Pichon.

Des objectifs différents selon les équipes

En tant que coureur, l'objectif est de "faire les meilleurs résultats possibles, explique Matîs Louvel. Cette année, on n'a pas vraiment un leader pour le classement général au sein de mon équipe". Cela signifie qu'"on va plutôt se concentrer sur quelques étapes ciblées. Ce sera surtout ça, l'objectif de l'équipe : de remporter une étape avec un coureur de la team". Dans ce type de compétitions, les objectifs diffèrent selon les équipes. "Certaines ont un coureur désigné pour le classement général, donc sept équipiers protègent le leader tout au long des trois semaines, certains équipiers dans les étapes plates et d'autres dans les équipes de montagnes", indique-t-il. En d'autres termes, "ça consiste à rouler devant le leader pour le protéger du vent, aller lui chercher des bidons ou du ravitaillement et, quand il s'arrête pour des besoins naturels, s'arrêter avec lui".

Au sein de la Team Arkea Samsic, "on ne va pas jouer en général. On sera un peu plus tranquilles on va dire sur les étapes où on sait qu'on ne joue rien, mais on aura toujours des objectifs étape par étape", précise le coureur professionnel. Et un Tour de France, ça se prépare en amont. C'est pourquoi du 12 mai au 3 juin, Matîs Louvel a participé à un stage à la Sierra Nevada, un massif montagneux rattaché aux cordillères Bétiques situées en Andalousie, à 3 479 mètres d'altitude.

"S'entraîner à monter des cols

et augmenter ses capacités"

"Ça permet de s'entraîner à monter des cols et d'augmenter ses capacités physiques. C'est un passage très important", confie le jeune homme, qui a suivi ses entraînements avec Simon Guglielmi, Clément Champoussin et Luca Mozzato, coachés par leur entraîneur Jasper Vaeck.

Le Tour de France débute à Bilbao, en Espagne, samedi 1er juillet. L'arrivée des coureurs de la Grande Boucle aura lieu le dimanche 23 juillet, sur les Champs-Elysées à Paris.