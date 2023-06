Sud-Manche. Un appel à témoins lancé après une disparition inquiétante

Un appel à témoins pour une disparition inquiétante a été lancé par la gendarmerie de la Manche, mercredi 28 juin. Dominique Faure, un homme de 42 ans originaire de Saint-James, n'a plus donné de signe de vie depuis vendredi 9 juin à Ponts, près d'Avranches dans le sud-Manche.

Il mesure environ 1 mètre 75 et est de corpulence normale. De type européen, il a les cheveux blonds et un bouc assez long blond/roux. Comme signe distinctif, il a une cicatrice en dessous du petit doigt qui va vers la paume, sur la main droite. La veille de sa disparition, il portait une casquette kaki, un tee-shirt noir avec des inscriptions et un short style camouflage.

En cas d'information, il faut contacter le 02 33 89 26 30 ou le 17.