Bonne table à Caen. Voyagez à travers le monde chez Ô Globe

C'est après plusieurs expériences à l'étranger que Laurent Désiré a décidé d'ouvrir son premier restaurant. En juillet 2020, il lance Ô Globe à Caen, avec un concept très précis : faire voyager les clients à travers le monde dans sa cuisine. "J'aime le mélange de cultures. Je voulais faire quelque chose qui change en reprenant des classiques de différents pays en les mettant à ma sauce." Combo gagnant. Il propose des plats typiques en les revisitant à la française.

Le couscous revisité, le plat signature

Il y a par exemple le fameux bo bun vietnamien, ou encore le tagliata de bœuf à l'italienne. Son plat signature, c'est le couscous. "Je l'ai enlevé une fois, les clients me l'ont redemandé", sourit le chef. Et pour cause, il est pour le moins original. On y retrouve de la semoule d'orge, de l'agneau confit, des merguez en boulettes, du caviar d'aubergines et du houmous pour remplacer les pois chiches. Je n'ai pas goûté, mais il m'attire. Ce midi de juin, avant les vacances, je me laisse tenter par le menu déjeuner à l'ardoise : une entrée, un plat et un dessert qui changent chaque semaine. Ce midi, place à un risotto de fregula aux coques et jus de moules. Moi qui ne suis pas très fruits de mer, je suis agréablement surprise par les saveurs en bouche et la douceur de l'assiette. C'est délicieux !

Risotto de fregula aux coques.

Je poursuis avec une mousse cheesecake aux agrumes en dessert. C'est frais et parfait avec ces chaudes températures. Et la note est maîtrisée, à 19 €.

Côté sucré, le chef a une préférence pour le globe, gourmandise qui porte le nom du restaurant. "Il s'agit d'une sphère chocolat que je viens fondre avec du chocolat chaud devant le client, précise l'ancien chef de la Villa Eugène. À l'intérieur, il y a un brownie aux noix, siphon chocolat caramélisé et une glace caramel." De quoi me donner envie de revenir. Les rhums arrangés placés sur le bar avaient déjà fait le travail, histoire de faire un petit voyage sur l'île de la Réunion !

Pratique. 11 rue Caponière à Caen, ouvert midi et soir du mardi au samedi. 02 31 30 57 47.