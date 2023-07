Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 1er juillet

Bélier

Vous saurez trouver les bonnes idées pour rafraîchir votre relation sentimentale. Osez les surprises !

Taureau

Si vous êtes en désaccord avec vos supérieurs, ne vous bloquez pas et cherchez un compromis. La discussion sera la clef de ce conflit.

Gémeaux

Vos nouvelles responsabilités vous stressent. Il n'y a pourtant pas de raison, vous êtes à la hauteur.

Cancer

Vous ressentirez une grosse fatigue que ni le café ou les vitamines ne parviendront à éliminer. Le plus efficace serait tout simplement de vous accorder une bonne nuit de repos.

Lion

Ne faites pas d'excès alimentaires. Vous devrez trouver un autre moyen d'évacuer la tension nerveuse et le stress.

Vierge

Toutes les recherches ou expériences que vous ferez durant cette journée auront des répercussions positives dans les jours à venir.

Balance

Vous aurez besoin de prendre du recul pour planifier vos idées nouvelles. Prenez votre temps et peaufinez tous les détails avant de vous lancer.

Scorpion

Un différend avec un membre de la famille n'est toujours pas réglé et il risque de prendre de l'ampleur si vous ne faites rien.

Sagittaire

Vous aurez à soutenir un rythme effréné aujourd'hui. Les tâches à accomplir se suivent les unes après les autres. Vous ne vous arrêterez pas !

Capricorne

Vous risquez de manquer un peu d'énergie mais si vous vous accordez une petite sieste, cette fatigue devrait être passagère.

Verseau

Vous avez retrouvé votre bonne humeur et du coup, les relations et la communication avec vos proches sont bien plus faciles.

Poissons

Faites un effort pour gérer votre emploi du temps avec plus de rigueur. Cela vous évitera d'être toujours pressé.