Cyclisme. Benoît Leroyer, un Alençonnais au guidon d'une moto du Tour de France

Il est arrivé à Bilbao, en Espagne, où tout est prêt pour le départ de la Grande Boucle, samedi 1er juillet. Comme il le fait depuis sept ans, après un examen réussi sur le site des motards de la gendarmerie à Fontainebleau, Benoît Leroyer, qui est co-président de l'Union cycliste Alençon-Damigny, se prépare à vivre trois semaines exceptionnelles, au guidon d'une moto pour Amaury Sport Organisation, sur le 110e Tour de France cycliste.

Cette année, l'Ornais a pour mission "de piloter un arbitre qui surveille le peloton des coureurs", explique-t-il. Une mission qui nécessite beaucoup d'attention, "on n'est jamais à l'abri d'un chien ou d'un enfant qui traverse le parcours. Mais ce qui devient de plus en plus compliqué, ce sont les aménagements urbains : ralentisseurs et autres ronds-points".

Ecoutez ici Benoît Leroyer: Impossible de lire le son.

Chaque jour, l'Ornais passera cinq heures à son guidon sur l'étape du jour, et "plus d'une heure chaque matin pour venir de l'hôtel jusqu'au départ de l'étape et à nouveau plus d'une heure le soir pour aller dans un nouvel hôtel". Les trois semaines de compétition ne sont pas vraiment de tout repos, mais les places de motard sont rares, et "il faut faire le job correctement", insiste Benoît Leroyer, qui garde des yeux d'enfant à la vue de cette foule toujours aussi compacte qui vient encourager les coureurs durant les 3 405 kilomètres de l'épreuve.

Ce 110e Tour de France n'est pas encore lancé que pour l'an prochain, Benoît Leroyer a déjà deux espoirs : pour le 80e anniversaire du Débarquement, "que le Tour de France revienne en Normandie". Mais surtout, celui d'être sélectionné comme pilote d'une moto sur l'épreuve de cyclisme des Jeux olympiques de Paris 2024 !

