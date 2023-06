Sud-Manche. Des financements pour Acome, lauréat du plan France Relance 2030

Aujourd'hui en Normandie, ce sont 69 entreprises qui vont profiter des fonds alloués par l'État, via le plan France Relance 2030, doté de 54 milliards d'euros, pour développer l'innovation dans les secteurs du nucléaire, la santé, l'automobile ou l'aéronautique. L'entreprise Acome, basée à Mortain, bénéficie d'une subvention de 1 512 850 euros dans le cadre de ses projets de recherche et développement de câbles à haute technicité pour les véhicules électriques, ou autonomes du futur. L'entreprise avait déjà profité d'un précédent plan.

Ce fleuron de l'industrie manchoise a, en parallèle, développé un projet d'expérimentation et de développement d'un réseau 5G privé sur son site dans le cadre du soutien à l'investissement et de modernisation de l'industrie, l'entreprise a ainsi bénéficié d'un financement de l'État à hauteur de 603 079 euros.

Acome va investir 14 millions d'euros pour son site du sud-Manche pour moderniser ses locaux et se doter d'équipements de pointe pour la production de ces câbles de haute technicité pour les véhicules du futur. Acome réalise 60 % de son chiffre d'affaires à l'international et fournit les constructeurs du monde entier. L'entreprise emploie plus de 1 000 salariés sur son site près de Mortain.