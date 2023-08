Tourisme. Les jardins d'Étretat, des courbes sublimes et un panorama magique

Les jardins d'Étretat sont situés sur la falaise d'Amont, patrimoine naturel unique de la Côte d'Albâtre. Décomposés en sept jardins, ils mêlent art topiaire, créations contemporaines et paysages splendides.

Le jardin Impressions est le cœur des jardins d'Étretat et le plus célèbre des sept. C'est ici que s'ouvre la célèbre vue panoramique sur la Manche et l'Aiguille Creuse, réputée pour le grand nombre de peintres qui l'ont admirée et reproduite sur leurs toiles, à l'instar de Claude Monet et Eugène Delacroix.

Pratique. Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h. Tarifs : 12 €. 7,50 € entre 7 et 14 ans. Gratuit pour les moins de 7 ans.