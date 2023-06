Emploi. Suppression de près de 1 000 postes à Carrefour : quels sites sont concernés en Normandie ?

Lundi 26 juin, le groupe Carrefour a annoncé la suppression de 979 postes dans le cadre d'un plan stratégique d'économies d'ici 2026.

Plan stratégique et départs volontaires

Ces départs concernent uniquement les employés des trois sièges du groupe, situés à Massy (Essonne), Evry (Essonne) et Mondeville, dans le Calvados, et non pas les salariés des magasins et des entrepôts.

Cette décision fait partie d'un plan stratégique développé par Carrefour, qui souhaite réaliser 4 milliards d'euros d'économies d'ici 2026.

Tous les départs se feront sur la base du volontariat, "et dans le cadre d'un accompagnement social de qualité", assure le groupe, qui justifie cette décision dans un communiqué, expliquant souhaiter "sauvegarder durablement sa compétitivité et gagner en performance, en agilité et en simplicité au service du magasin".

Cette décision survient dans un contexte social tendu : la CFDT dénonçait le vendredi 2 juin le contraste entre la rémunération du PDG de Carrefour Alexandre Bompard ("chiffrée entre 8 et 9 millions d'euros par an") et la politique sociale menée et les suppressions de postes planifiées pour 2023