Football. La Kings League débarque à Livarot, organisée par quatre jeunes de la paroisse

Du football oui, mais avec de la stratégie. Samedi 8 juillet, aura lieu au stade de Livarot un tournoi de foot nommé la Kings League, peut-être en référence à la compétition du même nom lancée par le footballeur Gerard Piqué. "Des cartes avantages et malus s'installeront dans le jeu", est-il expliqué.

Autre point, l'esprit Coupe du monde sera de mise. Chaque équipe défendra les couleurs d'une nation choisie, et aura tout intérêt à s'équiper d'une tenue adéquate. "Soyez ingénieux car la tenue et l'ambiance pourraient vous porter chance et être récompensées…", est-il précisé sur la page du tournoi.

Ce tournoi, organisé par quatre jeunes de la paroisse, doit leur permettre de générer des fonds pour leur projet de voyage. Ils souhaitent participer aux Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront à Lisbonne, au Portugal, sur invitation du Pape. Et attention, il y a de la compétition, mais pas trop ! "Cela reste d'abord un jeu collectif et convivial, il n'y a pas d'enjeu."