Le Havre. Bientôt une antenne d'Arts et Métiers sur le campus Frissard

Le Havre comptera bientôt une antenne d'Arts et Métiers. Le président de la Région Normandie, Hervé Morin, l'a confirmé lundi 26 juin à l'occasion de la séance plénière du Conseil régional qui se déroulait à Caen.

Pour l'heure, la date d'implantation n'a pas été précisée, mais la prestigieuse école d'ingénieurs s'installera sur le nouveau campus Frissard, où se trouvent déjà l'EM Normandie, l'École nationale supérieure maritime (ENSM), l'École 42 ou encore une antenne de Sciences Po.

Bonne nouvelle pour Le Havre: @Herve_Morin annonce en séance plénière @RegionNormandie l'arrivée de l'École Nationale Supérieure @ArtsetMetiers au #Havre grâce à un accord Etat-Région-Le Havre Seine Métropole qui permettra aussi la construction d'un nouvel IUT @UnivLeHavre pic.twitter.com/6Dsz0nLBrr — Jean-Baptiste Gastinne (@JBGastinne) June 26, 2023

Cette implantation d'une école d'ingénieurs, évoquée déjà fin 2022 par Hervé Morin, vient compléter un projet liant l'État, la Région Normandie et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Il comprend également le transfert sur le site Frissard de l'IUT du Havre, actuellement installé en ville haute, à Caucriauville, et la création d'un restaurant universitaire. Avec l'arrivée d'Arts et Métiers, l'État a abondé son enveloppe de dix millions d'euros et la Région de quinze millions d'euros, portant leurs participations respectives à un peu plus de vingt et vingt-six millions d'euros.

Arts et Métiers est déjà implantée sur huit campus et trois instituts en France. Elle fut fondée par François de La Rochefoucauld en 1780.