Bonne table près de Rouen. La Grange, restaurant et cave chic

Le chic à la normande. Le restaurant La Grange de Mont-Saint-Aignan s'est installé dans une grange typique normande, avec ses murs de briques et de silex, entièrement rénovée. À l'intérieur, ces murs bruts cohabitent avec une décoration moderne et raffinée pour un lieu accueillant et distingué. Au menu, pas de formule mais une carte avec des plats simples et typiques de ce que peut être la cuisine bistronomique, avec le faux-filet, l'entrecôte, la ballotine de volaille, du bar, ou encore un gaspacho ou de la burrata pour les entrées. Le restaurant propose tout de même un plat du jour pour l'éventuelle clientèle d'habitués. Ce sera mon choix pour ce midi. Un saumon à la crème et aux herbes servi sur son lit de tagliatelles fraîches. L'ensemble est copieux, le saumon très bien cuit et la sauce légère et parfumée. Je complète le repas par un tiramisu au spéculoos et à la framboise qui donne toute satisfaction.

Saumon à la crème et aux herbes.

Un restaurant et une cave à vin

"Nous voulions un restaurant un peu plus grand et plus chic pour Mont-Saint-Aignan, qui répond vraiment à un manque d'offre, indique Paul Legrand, l'un des associés dans l'entreprise familiale qui détient déjà plusieurs restaurants à Rouen. On propose des produits simples mais retravaillés, revisités." Le restaurant, ouvert depuis le 4 mai devrait d'ailleurs bientôt renouveler sa carte. Le chef ambitionne de le faire trois à quatre fois par an, au gré des saisons. À l'intérieur, la Grange propose aussi un espace cave à vin. "On peut privatiser cet espace avec les tables hautes pour une soirée conviviale", indique Paul Legrand. Il est aussi envisagé d'organiser des soirées dégustation ou des soirées thématiques dans cet espace. L'étage peut également accueillir des réceptions ou des séminaires. L'addition reste relativement maîtrisée, autour de 25 euros pour mon passage sur la belle et grande terrasse de l'établissement. Une adresse à tester.

Pratique. 150 route de Maromme à Mont-Saint-Aignan. Tel : 02 35 76 18 95.