Musique. Aurélien Vivos, gagnant de The Voice, déjà en tournée

Son histoire a commencé avec sa participation à la douzième édition de The Voice. Le rêve d'Aurélien Vivos, ancien magasinier de 34 ans, continue. Il avait conquis les coachs et le public avec son interprétation d'Ave Maria pendant les auditions à l'aveugle, le chanteur qui rêve de faire un duo avec Florent Pagny a été coaché par Zazie pendant toute son aventure. Il partira en tournée à partir de janvier 2024, avec le spectacle "500 voix pour Queen", avec une trentaine de concerts prévus dans les Zénith de France, mais ce n'est pas le seul événement qui bouleverse la vie d'Aurélien. Comme il l'a annoncé sur son compte Instagram, il sera en tournée avec son spectacle "Aurelien Vivos, De l'ombre à la lumiere" où il interprètera All By Myself de Céline Dion, I Will Always Love You de Whitney Houston ou encore Caruso par Florent Pagny…

