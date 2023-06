Votre horoscope signe par signe du jeudi 29 juin

Bélier

À chaque jour suffit sa peine. Ce que vous ne finaliserez pas aujourd'hui pourra tout aussi bien l'être demain.



Taureau

De probables décisions devront être prises concernant votre vie de couple. Quel que soit le sujet, ce sera quelque chose de positif qui permettra à votre relation de passer à une étape supérieure.



Gémeaux

C’est une journée idéale pour vous faire remarquer. N’hésitez donc pas à montrer de quoi vous êtes capable, même si pour cela, vous devez en faire beaucoup.



Cancer

Évitez de rentrer avec du travail encore chez vous. Sachez faire la part des choses et dire « stop » quand ça ne va plus. Personne ne vous jettera la pierre.



Lion

Si vous avez connu une période de conflits et d'échanges houleux, un vent d'apaisement va maintenant souffler sur votre relation.



Vierge

En couple, La routine qui s'est installée nuit à votre complicité, mais il est possible d'y remédier. Prenez le temps d'en discuter !



Balance

À toujours vouloir avoir raison, vous risquez de vous faire des ennemis au bureau. Ne montez pas dans les tours et n'essayez surtout pas d'avoir le dernier mot



Scorpion

Votre énergie est au beau fixe, mais elle a ses limites. Pour continuer à être performante, pensez davantage collectif, on ne vous en appréciera que plus.



Sagittaire

Quand vient le moment d'exprimer votre ressenti, faites-le à froid et non sous le coup de la colère, votre relation ne s'en portera que mieux !



Capricorne

Ne prenez pas comme une punition le fait de devoir réorienter un projet professionnel. Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin.



Verseau

Relation un peu bousculée si vous êtes en couple. Rien de bien fâcheux, mais vous aurez tendance à dramatiser le moindre petit problème.



Poissons

Apprenez à vous déconnecter de tous les tracas et modifiez vos habitudes horaires pour retrouver un rythme de vie plus sain.