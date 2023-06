Formule 1. Les Normands Gasly et Ocon trouvent leur rythme avec Alpine

Première course compliquée

Arrivé en début de saison dans l'équipe Alpine, Pierre Gasly, le pilote de Bois-Guillaume, obtient les deux seuls points de l'équipe pour cette première course à Barheïn pendant qu'Esteban Ocon, le pilote d'Évreux, abandonnait 16 tours avant la fin.

"Je suis content de la course d'aujourd'hui et c'est une excellente façon de commencer cette saison avec Alpine. Hier, nous étions tous déçus après les qualifications, car nous n'étions pas là où nous le voulions. Bravo à toute l'équipe pour le travail acharné nous ayant permis de bien revenir. Les points s'annonçaient difficiles, mais nous avions confiance dans les performances de notre voiture et nous savions que nous avions des chances de scorer avec une stratégie solide."

Collision à Melbourne

C'est le pire que l'on peut imaginer pour une équipe. Lors du troisième Grand Prix en Australie, la course devient complètement dingue avec trois drapeaux rouges et autant de départs arrêtés. C'est dans ce dernier que les deux coéquipiers s'accrochent et sont contraints d'abandonner. "C'est vraiment dommage de n'avoir aucune voiture à l'arrivée aujourd'hui, a soufflé Esteban Ocon, surtout après avoir affiché un bon rythme tout au long du week-end. La touchette avec Pierre est regrettable, mais je suis content que nous allions bien. Nous en avons discuté, tout va bien et il n'y a aucune rancune."

Deux voitures dans les points

C'est à la fin du sixième Grand Prix, disputé à Miami, que, pour la première fois de la saison, les Normands se hissent à la hauteur des objectifs de l'équipe. Le Bois-Guillaumais et l'Ebroïcien décrochent la huitième et la neuvième place pour un total de six points. "Je suis très satisfait du résultat d'aujourd'hui, a réagi Pierre Gasly. Se battre avec la Ferrari et la Mercedes jusqu'à l'arrivée est vraiment encourageant."

Podium à Monaco

Pour le premier Grand Prix de la saison en Europe, Esteban Ocon obtient le premier podium pour Alpine en terminant à la troisième place, sur le mythique circuit de Monaco, pendant que Pierre Gasly obtient une honorable septième place. "C'est incroyable ! Je suis vraiment heureux pour l'écurie avec ce bel exploit de terminer troisième sur ce circuit fantastique et cette épreuve mythique de Monaco. Cela doit nous servir de motivation pour continuer de progresser en tant qu'équipe."

Après quelques points inscrits à Barcelone et au Canada, Esteban Ocon occupe la neuvième place du classement des pilotes et Pierre Gasly la dixième.

Alpine est cinquième au championnat constructeur. Prochain rendez-vous en Autriche sur le circuit de Spielberg, dimanche 2 juillet.