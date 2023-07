Bois-Guillaume. Un labyrinthe au cœur d'un champ de maïs s'installe près de Rouen

Jade Bouillaud et Adrien Huchet ont arraché le maïs à la main pendant deux jours pour tracer quatre kilomètres de chemins et d'impasses : le premier labyrinthe dans le maïs du secteur de Rouen est ainsi né. Le couple invite tout l'été les aventuriers à relever les défis du dédale.

Deux circuits sont proposés. D'un côté, le parcours jeu de piste, accessible dès 7 ans, fait appel à la réflexion, au sens de l'orientation et à l'esprit d'équipe des participants pour résoudre plusieurs énigmes et sortir du labyrinthe. De l'autre, le parcours jeux de bois est accessible à tous. Il comprend des jeux de stratégie, d'équilibre, d'adresse, de chance et d'opposition.

"Les parcours sont ponctués de six étapes. À chaque étape, il y a une énigme ou un jeu en bois géant selon le circuit choisi au début, présente Jade Bouillaud, cogérante du Pop Corn Labyrinthe de Bois-Guillaume. La sixième étape est un mini-labyrinthe dans le labyrinthe. Les allées sont plus étroites et les aventuriers doivent chercher des indices pour trouver le code de sortie." La durée d'un parcours est estimée à 1 h 30.

Une activité ludique et écologique

Pour les gérants, le but est de "sensibiliser les citadins au monde de l'agriculture". Le lieu a déjà son effet. Jouer dans un champ de maïs permet de voir d'une nouvelle manière les cultures. Il faut ajouter à cela les panneaux explicatifs de l'association Intercéréales disposés à la sortie du labyrinthe. "On essaie de les rapprocher au maximum de l'agriculture, explique Jade. Des fois, l'agriculteur vient pour parler avec les visiteurs."

Pratique. Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h 30. Prix : 7 €, gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.