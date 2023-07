[Vidéo] Rouen. Cette entreprise a développé un film qui protège les écrans contre les bactéries et les virus

"C'est quasi révolutionnaire." Oliver Maillet, le fondateur de Protect Ecran, est sûr de son produit et de son potentiel. Commercialisés depuis 2019, ses films de protection des écrans, brevetés, permettent à la fois d'être résistants contre les chocs, d'éviter au maximum les traces de doigt mais aussi de protéger les utilisateurs. "Les écrans sont très sales, indique le professionnel. Ils sont aussi tops pour le développement des bactéries."

Grâce aux ions argent, intégrés à son filtre, les bactéries qui se déposent sont figées, ne peuvent plus se nourrir, ni se répliquer. L'écran reste propre et évite les contaminations. C'est en voulant retravailler au Samu qui cet infirmier de formation a eu cette idée. "Au Samu, je voyais des écrans tactiles partout, avec beaucoup de casse, et des écrans très sales qu'il fallait tout le temps désinfecter."

Un développement à l'international

Alors qu'il obtient le brevet et développe les capacités de production à Bihorel, tout près de Rouen, la crise de la Covid arrive. Et ses films de protection d'écran, qui s'avèrent efficaces contre le virus, font un carton. Partout où il y a des écrans tactiles, ils peuvent être vendus. Trente-cinq musées font appel à ses services partout en France, des magasins E.Leclerc pour les bornes de commande, les casinos Partouche pour des machines à sous tactiles, des restaurants McDonald's, l'usine Renault de Cléon pour les écrans des machines, la Poste, le Futuroscope… Les applications sont infinies.

Protect Ecran est aussi en contrat avec les pompiers de Seine-Maritime depuis quatre ans pour protéger les tablettes utilisées pendant les interventions. Mais si le produit est efficace, encore faut-il le faire savoir et pouvoir le vendre. "La galère, c'est de signer les contrats", concède Olivier Maillet, constamment à la recherche de nouveaux marchés. Sa nouvelle cible ? Les voitures, de plus en plus équipées de gigantesques écrans tactiles, véritables nids à bactéries. "Les groupes de distribution peuvent proposer ce produit comme quelque chose en plus pour les clients premium", indique le chef d'entreprise, qui se dirige aussi vers les flottes d'entreprises ou de location.

Protect Ecran participe aussi régulièrement à des grands salons pour faire connaître son produit, comme le CES de Las Vegas ou Vivatech. Les États-Unis sont d'ailleurs le prochain marché ciblé par l'entreprise rouennaise. Elsa Maillet, la fille d'Olivier, doit s'y installer cette année, du côté de Detroit, berceau de l'industrie automobile, pour y développer une filiale.