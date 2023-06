Goderville. Procès des cantinières : deux employées municipales relaxées, la troisième condamnée

Elles étaient soupçonnées d'avoir servi des portions réduites aux écoliers et d'avoir ramené de la nourriture de l'école chez elles : les trois cantinières de Goderville entendues par le tribunal correctionnel du Havre, jeudi 27 avril, sont désormais fixées. La décision des juges a été rendue vendredi 23 juin.

Amende avec sursis

Selon Le Courrier Cauchois, deux employées municipales sont finalement relaxées des faits qui leur étaient reprochés. La troisième a été reconnue coupable de vol et est condamnée à 2 000 euros d'amende avec sursis. Elle devra, en outre, verser un peu plus de 800 euros à la municipalité de Goderville, au titre des préjudices subis et des frais engagés pour ce procès.

Les faits qui lui étaient reprochés se sont produits à l'école Jean Savigny de Goderville. L'affaire avait éclaté à l'automne 2021.