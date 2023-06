Pontorson. Des loups et des rapaces exhibés : des associations alertent la mairie

Pontorson s'apprête à vivre un week-end animé par sa fête médiévale. Les Pontorsonnades ont lieu samedi 24 et dimanche 25 juin, avec un riche programme d'ateliers, de déambulations, de spectacles, de combats et de plein d'autres choses à découvrir. À retrouver également, la présence de loups et de rapaces. Une animation qui ne passe pas pour certaines associations défendant la cause animale.

L'interdiction pas encore en vigueur

PAZ et AVES France dénoncent la présence de ces animaux sauvages captifs et dressés, et ont décidé d'envoyer un courrier au maire de la commune, André-Jean Belloir. "Les animaux ne sont pas des jouets ni des attractions. Ils ne sont pas naturellement dociles et prompts à exécuter des numéros. Ils sont dressés afin de les soumettre. Ce passage obligé est extrêmement violent et reste caché aux yeux du public", est-il exposé dans cette lettre.

De plus, les associations mettent en avant une loi interdisant à partir du 1er décembre 2023 de présenter des loups au public à l'occasion de spectacles itinérants. La mairie de Pontorson reste donc dans son bon droit, pour le moment. En 2028, cette loi s'étendra aux perroquets et rapaces.

Que fera le maire ?

"Les associations AVES France et PAZ vous demandent de ne pas attendre passivement l'application de la loi mais de montrer votre sensibilité à la condition animale en vous engageant par écrit pour que les prochaines éditions ne programment pas la présence d'animaux sauvages. Qu'en pensez-vous ?", demandent les associations au maire.

Dans tous les cas, malgré cette petite polémique, la fête s'annonce belle à Pontorson ce week-end.