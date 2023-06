Caen. Foulées des Bistrots : après trois ans d'absence, le grand retour !

C'est la course à pied par excellence qui ne se prend pas au sérieux. Les Foulées des Bistrots font leur retour dans le centre-ville de Caen, vendredi 30 juin, après trois ans d'absence. Cette course de 6 km - 7 km à l'origine - arpente les bistrots de la ville, quartier Saint-Pierre, place Saint-Sauveur et théâtre, à Caen. L'événement débutera à 19 h 45 avec une parade. Le départ du peloton des 800 coureurs - quasiment tous déguisés - est fixé à 20 h 30, place Pierre-Bouchard. Le passage mythique de la course est la traversée du Café des Quatrans, le siège de l'association. Si les inscriptions sont complètes, la course risque d'animer les rues de Caen, avec des déguisements tous plus surprenants les uns que les autres. Les années précédentes, schtroumpfs, baigneurs, chevaliers ou encore licornes ont défilé en ville.

Pratique. Foulées des Bistrots : vendredi 30 juin, à partir de 19 h 45. Départ à 20 h 30, place Pierre-Bouchard, à Caen. Inscriptions complètes. Plus d'informations : fouleesdesbistrots.com.