Assises du Calvados. 25 ans de prison pour avoir tué son conjoint à Honfleur

Vingt-cinq ans de prison : c'est la peine dont a écopé Yoann Lecot devant les Assises du Calvados jeudi 22 juin. L'homme de 39 ans était jugé depuis la veille à Caen pour meurtre par conjoint. Des faits survenus à Honfleur le 1er décembre 2020.

L'accusé et la victime, Patrick, 63 ans, sont alors en couple depuis une dizaine d'années. Ensemble, ils consomment régulièrement des stupéfiants, notamment pour accroître leurs performances lors de rapports sexuels. Selon le témoignage de voisins, cris et disputes sont de plus en plus fréquents entre les deux hommes.

De multiples plaies

Le jour de la mort de Patrick, un énième conflit survient. L'accusé explique qu'il souhaite quitter la victime. Patrick se serait précipité sur lui pour l'étrangler et "pour se défendre", Yoann Lecot se serait saisi d'un couteau, puis d'un autre, avant de lui asséner des coups. La scène démarre dans le salon de l'appartement avant de se poursuivre sur le balcon. Des voisins appellent les secours mais il est trop tard. Cou, crâne, thorax… De multiples plaies seront relevées sur le corps de Patrick.

Yoann Lecot est interpellé dans la cave, prostré et incohérent. Il ne pourra d'ailleurs pas être entendu ce jour-là.

Un accident ?

Lors de l'audience devant les Assises du Calvados, l'accusé a refusé de plaider coupable, tentant de convaincre qu'il s'agissait d'un accident. Un meurtre "ignoble et dramatique" a estimé pour sa part l'avocat des parties civiles. Pour l'avocate générale, l'intention de tuer est indiscutable.

La peine, 25 ans de prison, a été assortie d'une période de sûreté de dix ans.