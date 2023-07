Bonne table à Caen. Un nouveau restaurant dans l'hypercentre

L'ouverture est toute récente, le vendredi 16 juin. Pour l'occasion, le Collectif Culotté avait été invité à mettre l'ambiance en soirée dans ce tout nouvel établissement du centre-ville caennais. Pour sa première expérience dans la restauration, Cassandre Lebas a repris un restaurant bien connu des habitants pour y proposer la cuisine qu'elle aime. Le midi, c'est galettes et crêpes. "J'adore ça, lance la responsable, qui n'a aucune origine bretonne. C'est simple, bon et efficace."

Plusieurs étages

Et le tout à un prix accessible, puisque la galette la moins chère coûte 6 € ! Savoyarde, Norvégienne, Biquette, Baie de Seine… Le choix est grand, mais je reste fidèle au terroir normand et opte pour la Viroise. À l'intérieur, du camembert, des pommes au cidre, de l'emmental et de l'andouille de la commune éponyme, disposée à côté.

La galette viroise.

À noter que des salades et des viandes sont aussi proposées à la carte. Le service est très rapide, c'est agréable. Autre point positif, l'espace est grand, l'occasion de ne pas manger entassés les uns sur les autres. Comptez une trentaine de places en extérieur ainsi que deux étages pour vous accueillir, le deuxième étage n'étant ouvert que sur réservation. "Nous pouvons accueillir des anniversaires, des pots de départ…", énumère la gérante. Il me reste évidemment de la place pour goûter au dessert réalisé par le chef, crêpier de formation. Cap sur la crêpe au beurre et au sucre. Parfaite pour terminer en douceur, elle se déchirerait presque sans l'aide d'un couteau. Coût total de l'opération ? 13,50 € et un déjeuner pris en environ 45 minutes.

Le soir, le Café Saint-Pierre se transforme quelque peu. Des tapas sont proposés, et il est possible de venir boire un verre dans l'établissement. "J'ai envie de proposer plusieurs concerts et événements", conclut Cassandre Lebas.

Pratique. 135 rue Saint-Pierre à Caen. Ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 1 heure du matin et le dimanche de 14 heures à 1 heure.