Place du commerce. De belles nouveautés dans l'agglo caennaise

La rédaction de Tendance Ouest vous donne tous les détails sur ces récentes ouvertures dans l'agglomération de Caen.

Vétérinaire, supermarché, pâtisserie

"Je suis vétérinaire depuis maintenant dix ans", témoigne le docteur Lucie Lemonnier, qui vient d'ouvrir son cabinet à Bretteville-l'Orgueilleuse, nommé Vet in Bretteville. "Il était important pour moi que les animaux tout comme leurs maîtres se sentent bien dans mon cabinet. Et c'est un pari réussi !", estime-t-elle. Pour le supermarché Lidl, désormais installé à Carpiquet, il s'agit d'un transfert de magasin. "L'ancien supermarché était situé à Beaulieu et était deux fois plus petit", souligne Maria Martin Mesonero, la responsable. "La plupart de nos produits sont français et on peut dire que nous sommes les ambassadeurs du made in France", ajoute-t-elle. Enfin, pour Margot Pinto, la jeune gérante de Sweet délices à Ifs, elle a enfin réalisé son rêve d'ouvrir sa boutique de pâtisserie et cake design. "Sweet délices propose des ateliers pour apprendre à pâtisser, des accessoires à la vente", ajoute la pâtissière.