Cherbourg. Trois escales de paquebots attendues en deux jours au port

Le coutumier navire de croisières MSC Virtuosa effectuera sa cinquième venue de l'année au port de Cherbourg vendredi 23 juin, de 7 heures à 19 heures. Il s'agit du troisième plus gros paquebot européen, propriété de la compagnie MSC Cruises. Quelque 5 500 passagers, principalement britanniques, sont attendus.

Double escale le samedi

Le lendemain, samedi 24 juin, le port accueillera une double escale toute la journée, avec au total un peu plus de 2 400 passagers prévus : le navire Queen Victoria de la légendaire compagnie Cunard accostera quai de France et l'Azamara Journey, petit et luxueux bateau, se trouvera quai de Normandie.