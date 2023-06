Assises du Calvados. Viols et agressions sexuelles : l'adolescent a fait cinq victimes, dont ses deux sœurs

Un homme de 20 ans était jugé lundi 19 et mardi 20 juin aux assises du Calvados à Caen. Le jeune homme est accusé de viols et agressions sexuelles sur ses deux sœurs et sur trois autres mineurs. Ces crimes ont été commis dans la région de Falaise en 2018. L'homme s'est présenté libre au tribunal.

Un procès à huis clos

Après tirage au sort des jurés, la présidente a demandé à l'avocat de la défense si l'accusé, étant mineur au moment des faits, souhaitait un huis clos, ce qu'il a refusé. Les avocats de la partie civile ont de leur côté réclamé ce huis clos, qui leur a été accordé par la cour. Le procès s'est donc poursuivi sans public.

Après les débats, la cour et les jurés se sont retirés pour délibérer. À la reprise de l'audience, le verdict a été rendu. L'accusé est reconnu coupable de tout les faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à trois ans de prison, dont un an de sursis, avec mandat de dépôt immédiat et obligation de cinq ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins.

Il a également l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes. Des dommages et intérêts ont été accordés aux parties civiles.