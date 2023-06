Près d'Avranches. Les biens d'Oxygen Phone, ex-Remade, vendus aux enchères

Une importante vente aux enchères va avoir lieu à Poilley près d'Avranches. Les biens de l'entreprise de reconditionnement de téléphone Oxygen Phone vont être vendus du mercredi 28 juin au vendredi 7 juillet. L'entreprise, anciennement connue sous le nom Remade, a vu sa liquidation judiciaire prononcée le 2 mai dernier.

Pendant cinq jours, les commissaires-priseurs de l'étude Rois et Vaupres de Saint-Pair-sur-Mer vont écouler tous les biens de l'entreprise. Il y aura du matériel et du mobilier de restauration, des bureaux, du matériel informatique, des véhicules utilitaires ou particuliers, des stocks de téléphones et tout le matériel pour les réparer. La liste est non exhaustive.

Exposition des biens

Les premiers jours de vente sont le mercredi 28 et jeudi 29 juin. Pour visiter l'entreprise et voir les objets, il faut s'inscrire auprès de l'étude soit pour le lundi 26 ou le mardi 27 juin. Les trois autres jours de vente sont du mercredi 5 au vendredi 7 juillet. Les visites auront lieu lundi 3 et mardi 4 juillet. Elles durent une heure et demie. Les créneaux sont les suivant : 9 heures, 10 h 30, 13 h 30, 15 heures et 16 h 30.

Pratique. Pour s'inscrire aux visites, il faut envoyer un mail à judiciare@rois-encheres.com.