Football. Ce Caennais a rencontré les Bleus à Clairefontaine

"Encore aujourd'hui, je ne réalise que petit à petit." Le Caennais Jérémy Lecerf, alias M. Gyzmo sur les réseaux, vient de vivre une expérience hors du commun. Il a été invité à rencontrer les joueurs de l'équipe de France de football à Clairefontaine juste après leur entraînement. Une aubaine qu'il doit à sa passion pour les jeux vidéo et son parcours de vie.

Football par procuration

Atteint de myopathie depuis sa naissance, Jérémy Lecerf n'a jamais pu jouer au football "en vrai", mais grâce aux jeux vidéo, il peut le faire "en virtuel", de quoi "retrouver des sensations". Investi dans l'esport, la compétition en ligne, il milite pour la reconnaissance de ce sport comme tel, et diffuse son histoire à qui veut l'entendre. "Grâce au multijoueur, j'ai pu rencontrer celui qui deviendra mon témoin de mariage, ou bien un autre ami avec qui je partage ma passion depuis quinze ans".

C'est un célèbre fabricant de consoles qui a eu vent de cette histoire et a permis à Jérémy Lecerf de se rendre donc à Clairefontaine, avant la rencontre de l'équipe de France contre Gibraltar le samedi 17 juin. "Un moment mémorable, se remémore-t-il. Pendant l'entraînement j'ai pu me rendre compte que ce sont vraiment des gagnants. Ils sont mauvais perdants et veulent vraiment gagner, de grands enfants !".

"Il ne fait pas semblant"

Puis, Jérémy Lecerf a eu l'opportunité de rencontrer les stars du gazon pendant une quinzaine de minutes et enchaîner les photos. Une avec Olivier Giroud, "un joueur que j'admire de par sa grande carrière et son mental d'acier", ou une autre avec Didier Deschamps, "une personne vraiment adorable".

Puis évidemment celui que tout le monde s'arrache, Kylian Mbappé. "J'ai été agréablement surpris par lui. On pourrait penser qu'il a la grosse tête mais pas du tout, il m'a l'air très bienveillant et de tout faire avec sincérité. C'est lui qui a voulu me serrer la main, ça montre qu'il ne fait pas semblant", commente le joueur de FIFA

Les Bleus ont enchaîné deux succès de rang depuis leur rencontre avec Jérémy Lecerf. Coïncidence ?