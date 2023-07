Bocage & Suisse Normande. Trois lieux pour vous mettre au frais

Vestige d'une méthode d'agriculture aujourd'hui passée de mode, mais qui perdure dans certains coins de France, le bocage virois a su conserver son paysage rural. Avec un relief parfois important et insoupçonné à cause de son implantation sur le massif armoricain, le pays virois est composé de vallées bien vertes et fraîches, appréciables en été. Ici, pas d'entassement urbain, mais plutôt une campagne constituée de petites exploitations bordées de haies, avec quelques habitations peu concentrées. Ces caractéristiques en font un pays propice au repos et à la détente lors des chaudes journées d'été.

Où boire et manger et dormir ?

Amateur de bières ? Le Gambrinus, rue Turpin à Vire, a de quoi vous contenter avec ses 120 bières en bouteille et 13 à la pression. Plutôt tourné vers l'eau ? Alors direction Clécy, où la guinguette Au fil de l'eau vous accueille sur sa terrasse les pieds dans l'Orne. Et un peu plus loin, l'ancien moulin à colombages du Vey propose des chambres d'hôtes ou des gîtes au bord de l'Orne. Le tout avec des chambres insonorisées pour des nuits vraiment tranquilles !