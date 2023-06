Saint-Lô. Promenade des Ports : vers une zone de loisirs plus dynamique ?

Dans les tuyaux depuis plus de dix ans et l'ouverture du CinéMoViking, la dynamisation de la promenade des Ports et des bords de la Vire à Saint-Lô pourrait bien connaître une avancée majeure.

Le Before et le Milton, une avancée essentielle ?

Matthieu Lebrun et Nicolas Olivier sont déterminés à booster le secteur. Ils ont ainsi racheté le bowling de Saint-Lô, l'ont renommé le Before et l'ont ouvert en avril. "On est plutôt contents", confie Matthieu Lebrun, qui se réjouit d'avoir évité la plupart des difficultés techniques liées à l'usure des machines.

Les entrepreneurs ne s'arrêtent pas là : le Milton, propriété de Matthieu Lebrun, va déménager et occuper les anciens locaux de la société Noyon, entre le bowling et la salle de fitness. Le conseiller municipal à l'animation raconte avoir rencontré Emmanuelle Lejeune, la maire de Saint-Lô, et Fabrice Lemazurier, président de Saint-Lô Agglo. Ces derniers souhaiteraient faire du secteur une "zone de loisirs".

Des projets déterminants

La promenade des Ports a également vu Denis Lot, patron de l'entreprise Daltoner, faire l'acquisition des friches Gervaise en 2022. Le projet : un bâtiment de 400 mètres carrés, avec des bureaux et un restaurant en toit-terrasse (rooftop), qui devrait ouvrir ses portes fin 2023. Le transporteur Stef devrait lui aussi déménager et investir la zone dans les prochains mois. Un vent de fraîcheur déterminant pour la promenade des Ports ?