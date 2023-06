[Interview]. Nicolas de Rouen remporte 5 000 € au grand jeu Selfie Seine by Tendance Ouest

Ils sont des dizaines à avoir tenté leur chance pour gagner cette belle somme. Pour jouer, il suffisait de se prendre en photo en selfie avec un exemplaire du journal Tendance Ouest devant l'un des grands voiliers présent durant l'Armada à Rouen et de la poster sur le réseau social Instagram en taguant Tendance Ouest et en ajoutant le #radio.

Nous avons reçu de nombreuses photos très différentes et originales, prises de jour, de nuit, seul, entre amis, en famille. Mais celle qui a remporté le plus grand nombre de suffrages de la part du jury est celle de Nicolas, étudiant à Rouen et travaillant à temps partiel dans un magasin de sport.

En effet, un jury, composé de plusieurs personnes dont "L'instant voyages", couple d'influenceurs originaires de Rouen, et Perrine Prunier, Miss Normandie, a voté pour élire le grand gagnant du jeu Selfie Seine by Tendance Ouest.

Écoutez la réaction de Nicolas lorsqu'il apprend qu'il est le grand gagnant du jeu Selfie Seine by Tendance Ouest :

Nicolas de Rouen remporte 5 000€ grâce à Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Découvrez ci-dessous le selfie de Nicolas qui lui permet de décrocher ce chèque de 5 000 € :

Nicolas est le grand gagnant du jeu Selfie Seine by Tendance Ouest, il remporte la somme de 5 000 €.