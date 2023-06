Caen. Où voir les concerts de la fête de la musique ?

La fête de la musique revient partout en France ce mercredi 21 juin, et de nombreuses animations sont prévues à Caen pour l'occasion. Où voir les concerts ? À quelle heure ? Tendance Ouest vous dit tout.

Sept concerts à l'Abbaye aux Dames

Comme chaque année, la Région organise une soirée de concerts gratuits dans le parc de l'Abbaye aux Dames. Au total, sept artistes ou groupes vont se succéder sur scène, dont plusieurs artistes normands. Il y a par exemple le Caennais Joseph Kamel, distingué dans l'émission "The Artist" présentée par Nagui sur France 2, ou encore le groupe de rap 3pour100, qui a assuré la première partie d'Orelsan. Voici les horaires de passage :

18 h 30 : Agathe (Folk/Blues/pop indé)

19 h 10 : Caravelle (Folk progressive)

19 h 50 : Manhattan sur Mer (chanson / Pop Rock)

20 h 35 : Joseph Kamel (Pop)

21 h 35 : 3POUR100 (Rap / Hip-Hop)

22 h 15 : Emcee Agora (Jazz/ Hip-Hop)

23 h 05 : Souleance Live Band (Groove / Electro)

L'an dernier, avec la venue du Normand Fakear, 12 000 personnes avaient assisté au concert.

Les musiciens amateurs à l'honneur au Cargö

La fête de la musique démarrera dès le début d'après-midi à Caen. Cette année, le Cargö met à l'honneur les musiciens amateurs. Pas moins de douze artistes ou groupes sont invités à se produire sur l'esplanade de la salle, sur la Presqu'île. Til­man, un groupe alle­mand, viendra notamment se pro­dui­re dans le cadre d'un échange avec la ville de Wurzburg. Voici le programme :

13 h : Izylow

13 h 15 : Kay Dohli

13 h 30 : Tweedle

13 h 50 : Box4

14 h 05 : Bastos

14 h 25 : Maem

14 h 45 : Liev

15 h 05 : 4p4

16 h 20 : Tilman

16 h 50 : Hotel 239

17 h 10 : Kick Out The Jam

17 h 30 : Sybax

À 15 h 20, le Cargö propose à toutes et à tous de se produire lors d'une scène ouverte d'une heure.

Deux DJ sets en centre-ville

Comme chaque année, le boulevard Maréchal-Leclerc va se transformer en une piste de danse. À partir de 18 heures, un DJ set viendra faire danser les Caennais au niveau de la fontaine Szekely.

À quelques mètres, quatre DJ vont mettre le feu devant le KFC et le Mystic bar, au niveau de la Tour Leroy. Le DJ international DJ Mike One sera présent, ainsi que DJ Ipkiss, DJ Myndz et DJ Maxwell.

Le School of rock à l'Hydropathe

Il est un habitué de la fête de la musique. Le groupe Le School of rock, composé d'élèves du collège Lechanteur, sera présent au bar l'Hydropathe, rue Saint-Laurent. Le début du concert est prévu à 19 h 30. Le trio de rappeurs 3pour100 passera interpréter une chanson avant de rejoindre l'Abbaye aux Dames.

Rap et hip-hop au port et rue Écuyère

Pour tous les amateurs de rap, il y aura trois lieux de rendez-vous. Le collectif Calvadojo organise un plateau rap dès le milieu d'après-midi, "dans un lieu qui reste secret", comme il est indiqué sur son compte Instagram. Cela devrait se dérouler dans le centre-ville de Caen, sûrement dans les alentours du port, de 15 heures à 21 heures. Onze artistes différents se succéderont au micro avant de laisser place à trois DJ pour faire danser la foule.

Pour fêter ses deux ans, le Label Seven va installer une scène place Courtonne entre 20 heures et minuit. Plusieurs rappeurs caennais vont faire le show, dont Barlem B et Docme, qui prévoient de sortir un nouveau clip dans un mois avec le rappeur local Jyeuhair. Ce dernier sera d'ailleurs présent au salon de tatouage du 13 rue Écuyère. De 20 h 30 à 1 heure du matin, neuf artistes rap et électro vont se succéder. "Il va pleuvoir des goodies !", prévient le salon de tatouage.

Enfin, un autre plateau rap est prévu au nouveau bar Akwaba, situé au 23 rue Écuyère.

Ce n'est pas tout. De nombreux groupes seront clairsemés dans le centre-ville. Concerts, DJ ou fanfare, il y en aura pour tous les goûts. Que la fête commence !