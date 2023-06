Calvados. Trois plages interdites à la baignade à cause des précipitations

C'est une des conséquences des orages survenus le dimanche 18 juin dans le Calvados. Trois communes de la Côte de Nacre sont contraintes d'interdire la baignade et toute activité nautique sur leurs côtes, à cause d'une possible pollution accidentelle. Les 37 millimètres de pluie tombés en un court instant dimanche ont fait déborder les bassins tampons de Courseulles-sur-Mer et de Luc-sur-Mer et représentent un risque pour la population.

À Courseulles-sur-Mer justement, la municipalité précise que cette interdiction est "temporaire et préventive", tandis qu'à Langrune-sur-Mer, elle est "jusqu'à nouvel ordre". Une date butoir est connue en revanche à Bernières-sur-Mer, puisque la mairie évoque "le mercredi 21 juin inclus".

Les trois communes ont pris cette décision sur préconisation de l'ARS, l'Agence régionale de la santé.