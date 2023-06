Manche. Tournage d'un film autour du général de Gaulle : des figurants recherchés

Plusieurs profils sont demandés : des hommes âgés entre 20 et 35 ans pour incarner des militaires (hommes de troupe, marins, sous-officiers) et de 35 à 45 ans pour jouer des officiers, ainsi que des femmes de 20 à 70 ans pour des rôles d'infirmières ou de passantes sont recherchés dans le cadre d'un long-métrage d'Antonin Baudry, Le chant du loup, produit par Pathé films.

Tournage début septembre à Cherbourg

Ce film aura pour thème le général de Gaulle et la France libre. "Des profils méditerranéens, idéalement hispaniques sont les bienvenus, tout comme les anglophones", précise la production. Le tournage est prévu du lundi 4 au jeudi 7 septembre à Cherbourg.

Alors que le casting aura lieu le lundi 3 juillet, les essayages de costumes sont programmés à partir du mercredi 23 août. Les candidats doivent résider en Normandie et être disponibles.

Pratique. Candidatures à envoyer par mail à castinglibre@yahoo.com, avec selfie (portrait et en pied), taille et poids pour les vêtements, date, lieu de naissance, adresse, téléphone, mail et CV.