Centre-Manche. Un conducteur percute le portail d'une entreprise et prend la fuite : le gérant à sa recherche

"Une personne à percuté le portail de notre parc expo cette nuit… Celui-ci est HS (sic)." Lundi 19 juin, le gérant de GH Automobiles, entreprise spécialisée dans la vente de voitures et installée près du rond-point de la route touristique à Pirou, a eu la mauvaise surprise de découvrir l'entrée de son parc d'exposition de véhicules endommagée. Les faits se sont produits dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 juin.

Le conducteur ne laisse pas ses coordonnées

"Nous n'avons pas trouvé le gentil mot du pilote avec ses coordonnées dans la boite aux lettres, peut-être un oubli ?", annonce le patron Morgan Gourdan sur ses réseaux sociaux. "J'imagine aussi que cette personne n'a pas dû trouver non plus nos coordonnées sur Internet, alors on donne un petit coup de main", ajoute le gérant, inscrivant plus loin ses numéros de téléphone pour aider le conducteur maladroit à le contacter.

Les vidéos récupérées

Il propose également deux alternatives au conducteur impliqué. "Solution n°1 : Nous sommes gentleman chez GH Automobiles, et de ce fait, nous attendrons jusque ce soir (lundi 19 juin) pour que cette personne se manifeste, un petit constat et tout est réglé." ou "Solution n°2 : nous récoltons les vidéos et allons porter plainte demain matin (mardi), moins drôle mais plus efficace."

Contacté par Tendance Ouest, le Morgan Gourdan confirme qu'une plainte devait être déposée ce mardi 20 juin.